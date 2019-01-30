Tutte le fake news della minoranza femminista e Lgbti+ che chiede modifiche del ddl Zan
IL REPERTORIO RETORICO DI CHI ATTACCA LA LEGGE SI RISOLVE NELL'ARGOMENTO FANTOCCIO E NEL PENDIO SCIVOLOSO
IL REPERTORIO RETORICO DI CHI ATTACCA LA LEGGE SI RISOLVE NELL'ARGOMENTO FANTOCCIO E NEL PENDIO SCIVOLOSO
GORETTI (FAMIGLIE ARCOBALENO): «FAREMO RISUONARE NEL PAESE LE NOSTRE RIVENDICAZIONI»Read more
IL PRESULE HA INVITATO BAGBIN A NON CEDERE ALLE PRESSIONI ESTERNE SECONDO L'APPELLO DELL'EPISCOPATORead more
ACCANTONATA MOMENTANEAMENTE LA PROPOSTA DELLA SENATRICE PENTASTELLATA PER PROBLEMI INTERNI AL PDRead more