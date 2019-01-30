Omotransfobia, Zan: «Passi avanti in Commissione Giustizia. Ora accelerare per il testo base»
E ANCHE FORZA ITALIA ANNUNCIA D’AVER DEPOSITATO UN PDL, CHE SARÀ ABBINATO A QUELLO DEL DEPUTATO PD
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INTERVISTA ALLA COORDINATRICE DEL TORINO PRIDE, IDEATORE DELL'INIZIATIVARead more
A NARRARLO SU FB LA STESSA SCRITTRICE E COMPONENTE DEL SINODO GENERALE DELLA CHIESA D'INGHILTERRARead more
DURO J'ACCUSE DELLA FILOSOFA PARTENOPEA, LA CUI DELEGA È PASSATA ALLA PENTASTELLATA FRANCESCA MENNARead more